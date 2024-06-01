2 Haziran Pazar günü otobüsler ücretsiz mi, LGS sınavında toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, füniküler de ücretsiz mi olacak?

2 Haziran günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacak. Metro İstanbul'dan toplu taşımaya yönelik açıklama geldi. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

2 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek sınava girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre; öğrenci ve görevliler sınavdan iki saat önce ve iki saat sonra ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilecek.

Buna göre; 2024 LGS birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.