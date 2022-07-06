GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Gündem2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±
HaberlerGündem Haberleri 2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±
ABONE OL

2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±

Kilis'te, 2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ÅŸÃ¼phelisi Ä°.Ä°., jandarma operasyonuyla yakalandÄ±.Â

06.07.2022 - 11:53 | | ReÅŸit Ã‡ELEBÄ°OÄžLU/ KÄ°LÄ°S, (DHA)
2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler, 2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen DEAÅž'lÄ± Ä°.Ä°.'yi Ã–ncÃ¼pÄ±nar'da yakalayarakÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Ä°.Ä°., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§eÂ tutuklandÄ±.Â Ä°.Ä°.'nin, 2015'te er Yusuf Eylem'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan ÅŸehit edildiÄŸiÂ ve er Sefer TaÅŸ'Ä±n rehin alÄ±nÄ±p, El-Bab bÃ¶lgesinde ÅŸehit edildiÄŸiÂ eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.

GÜNCEL HABERLER

Araba fiyatlarÄ±nda 300 bin TL indirim! FlaÅŸ ÖTV düzenlemesi, fiyatlar ucuzlayacak! Yüzde 30...

Araba fiyatlarÄ±nda 300 bin TL indirim! FlaÅŸ ÖTV düzenlemesi, fiyatlar ucuzlayacak! Yüzde 30...

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Ankara'da! CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan törenle karÅŸÄ±ladÄ±...

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Ankara'da! CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan törenle karÅŸÄ±ladÄ±...

Finlandiya ve Ä°sveç'e teröristler için resmi yazÄ±!

Finlandiya ve Ä°sveç'e teröristler için resmi yazÄ±!