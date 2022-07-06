2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±
Kilis'te, 2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ÅŸÃ¼phelisi Ä°.Ä°., jandarma operasyonuyla yakalandÄ±.Â
06.07.2022 - 11:53 | | ReÅŸit Ã‡ELEBÄ°OÄžLU/ KÄ°LÄ°S, (DHA)
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler, 2 askerin ÅŸehit edildiÄŸi eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen DEAÅž'lÄ± Ä°.Ä°.'yi Ã–ncÃ¼pÄ±nar'da yakalayarakÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Ä°.Ä°., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§eÂ tutuklandÄ±.Â Ä°.Ä°.'nin, 2015'te er Yusuf Eylem'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan ÅŸehit edildiÄŸiÂ ve er Sefer TaÅŸ'Ä±n rehin alÄ±nÄ±p, El-Bab bÃ¶lgesinde ÅŸehit edildiÄŸiÂ eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.