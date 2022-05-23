2,5 milyon liralık dev vurgun! Ekran kartlarını böyle çaldılar
İstanbul'da bir iş yerine giren şüpheliler 2,5 milyon lira değerinde ekran kartı çaldı. Yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
23.05.2022 - 00:59 |
İstanbul Şişli'de bir kişi bilgisayarının ekran kartının çalındığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceledi.
Zanlıların bölgeye otomobille gidip, araçlarını park ettikten sonra dükkana girdikleri görüldü.
2 şüpheli, çaldıkları ekran kartlarını park ettikleri otomobile taşırken de kameralara yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 2'sinin çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.