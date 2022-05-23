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2,5 milyon liralık dev vurgun! Ekran kartlarını böyle çaldılar

İstanbul'da bir iş yerine giren şüpheliler 2,5 milyon lira değerinde ekran kartı çaldı. Yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

23.05.2022 - 00:59 |
2,5 milyon liralık dev vurgun! Ekran kartlarını böyle çaldılar

İstanbul Şişli'de bir kişi bilgisayarının ekran kartının çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceledi.

Zanlıların bölgeye otomobille gidip, araçlarını park ettikten sonra dükkana girdikleri görüldü.

2 şüpheli, çaldıkları ekran kartlarını park ettikleri otomobile taşırken de kameralara yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 2'sinin çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

 

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