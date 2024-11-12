19 milyon takipçisi olan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı.

Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ifadesinde, “Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim” dedi.