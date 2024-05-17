19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanma önerisi hangi futbol takımına aittir? 19 Mayıs'ın tarihi ve 19 Mayıs'ın bayram ilan edilme hikayesi

Türk gençliğine özel bir anlam yükleyen 19 Mayıs tarihi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak, bu tarih aynı zamanda gençliğin ve sporun da bayramı olarak kutlanır. Bu anlam yüklü tarihin kökeni, 1935 yılında gerçekleşen bir spor etkinliğine dayanır. Sporun ve gençliğin bir araya geldiği özel gün, o günden beri büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. İşte 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanma önerisi hangi futbol takımına aittir, sorusunun yanıt…

19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanma önerisi hangi futbol takımına aittir?

Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine armağan etme fikri, ilk olarak Beşiktaş'ın 22 kurucusundan ve kulübün 6. başkanından biri olan Ahmet Fetgeri Aşeni tarafından önerilmiştir.

24 Mayıs 1935'te "Atatürk Spor Günü" adıyla Beşiktaş tarafından ilk kez düzenlenen bu etkinlik, daha sonra yine Ahmet Fetgeri'nin önerisiyle 19 Mayıs'ta kutlanmaya devam edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk sporunu geliştirmek amacıyla her yıl düzenlenen Spor Kongresi'nde Ahmet Fetgeri, katılımcılara hitap ederek önemli bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Haberin Devamı

Vala Somalı, "Türk Sporu'nda Bir Asır Beşiktaş" adlı eserinde bu olayları şu şekilde aktarmaktadır:

"O gün, müsabakalardan önce yapılan resmi geçitte, başta 100’den fazla sporcu kadrosuyla Beşiktaş, ardından Fenerbahçe ve Galatasaraylı sporcular, bir örnek kıyafetleriyle başları dik, gözleri ileride, göğüsleri kabarık bir şekilde yürürken, coşkuyla alkışlanmışlardır. Bu olağanüstü olaydan kısa bir süre sonra, Türk Spor Teşkilatı’nın önde gelen isimleri, 1924’ten beri her yıl düzenlenen Spor Kongresi için Ankara’da bir araya gelmişlerdi.

Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgeri Bey, ilk gün kürsüye çıkarak kongreye şu teklifte bulunmuştur: “Saygıdeğer Kongre üyeleri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, uzun zamandır tasarladığı bir spor projesini, kardeş kulüpler olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte hayata geçirmiş ve 24 Mayıs 1935 günü Kadıköy sahasında bir “Atatürk Spor Günü” düzenlemiştir.

Haberin Devamı

Türk spor basını ve spor kamuoyunda büyük yankılar uyandıran bu gençlik hareketi, aslında Türk Gençliği’nin Ulu Önder Atatürk’e olan sevgi ve saygısını gösterebilmesi için bir vesile olmuştur. Amacımız şudur: İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu “Atatürk Günü”nün tüm Türk Gençliği’ne mal edilerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl kutlanmasını teklif ediyorum. Kabul edilmesi halinde bu karar, Beşiktaş Kulübü’nden çok kongrenin onuru olacaktır. Saygılarımla.”

Ahmet Fetgeri Bey, alkışlar eşliğinde kürsüden indikten sonra, öneri oylamaya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bu karar Atatürk’e iletilmiş ve Ebedi Şef, bu güzel öneriyi tereddütsüz kabul ederek, kanunlaşması için gerekli talimatları vermiştir.

İşte 1935 yılının Mayıs ayında Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından başlatılan bu gençlik hareketi, kanunlaştıktan sonra "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak büyük bir coşkuyla, onurla kutlanmaya devam etmektedir.

Haberin Devamı

19 Mayıs; Türkiye'nin, gençliğin, sporun ve en çok da Beşiktaş'ın bayramıdır. Kutlu olsun.