19 Mayıs coşkusu sürüyor! Onlarca deniz aracı gösteri yaptı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Kent merkezinde öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra denizde de etkinlikler düzenleniyor.

Konyaaltı Sahili açıklarında Türk bayraklarıyla süslenen deniz araçlarıyla düzenlenen gösteri, hem sahildekilerin hem de falez üstündekilerin dikkatini çekti.





Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndan ayrılan tekne, bot, jet-ski, yelkenli, kano gibi deniz araçları, çalınan marşlar eşliğinde Konyaaltı Sahili açıklarına geldi.

Deniz araçlarına polis ve Sahil Güvenlik botları ile helikopter de eşlik etti. Marşların çalındığı deniz araçları uzun süre su takı yaptı. Gösteriyi izleyenler ise hatıra fotoğrafları çekti.