18 Mart uçuşlar iptal mi? TYH İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuşlar listesini sorgulama!

18 Mart uçuşlar iptal mi, sorusu THY tarafından yanıtlandı. THY kar yağışı uyarısına istinaden yaptığı açıklamada İstanbul'da 18 Mart'ta beklenen kar yağışı nedeniyle 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY iptal edilen uçuşu olan yolcular THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik yapabilecekler.

18 MART UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.



Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

TYH İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR



İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

