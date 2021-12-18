GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem18 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
HaberlerGündem Haberleri 18 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
ABONE OL

18 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 koronavirüs testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

18.12.2021 - 19:28 |
18 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 17 bin 644 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 oldu. Bir günde toplam 342 bin 183 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 568 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,27 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 123 milyon 625 bin 349 ’a yükseldi.

Koronavirüs vakalarının en fazla arttığı iller belli oldu! Bakan Koca duyurdu
İlgili Haber
Koronavirüs vakalarının en fazla arttığı iller belli oldu! Bakan Koca duyurdu

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin” dedi.

18 Aralık koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

GÜNCEL HABERLER

AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

Sıradaki Haber
18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

Sıradaki Haber
OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

Sıradaki Haber