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18 aracın lastiklerini kesen şüpheliden şok ifade

Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kesip, kaçan Celalettin A., yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

16.11.2023 - 13:58 |
18 aracın lastiklerini kesen şüpheliden şok ifade

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta park halinde olan 18 aracın lastikleri, 13 Kasım gecesi kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan araç sahipleri, lastiklerinin kesildiğini görünce polise haber verdi.

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Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, araç lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin Celalettin A. olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan Celalettin A., gece yarısı alkol alıp, sarhoş olduğunu ve araç lastikleri kestiğini hatırlamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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