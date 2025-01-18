16 yıldır sokak hayvanlarını balıkla besliyor

Kentte yaşayan 4 çocuk babası Ekrem Duran, 2009 yılında Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nda ticari balık avcılığı yapmaya başladı.

Geçen süreçte işlerini büyüten Duran, elde ettikleri balıkları Kayseri'den Suriye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Rusya, Irak ve İran'a ihraç ediyor.

Yaklaşık 16 yıldır balıkçılıkla uğraşan Duran, 1381 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet olmayan, ticari avcılığı serbest ve maliyetini kurtarmayan balıklarla ise sokak hayvanlarını besliyor. Haftanın 2 günü Pınarbaşı, Develi ve Tomarza ilçelerine kendi aracıyla götürdüğü balıkları hayvanlara veren Duran, diğer insanlara örnek olmak istiyor.

Bahçecik Barajı'nda ticari avcılık yaptığını aktaran Ekrem Duran, "7 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz. Bu yıl resmi rakamlarla 10 bin 500 ton ihracatımız var. 2009'dan beri, ihracat için gönderemediğimiz, su ürünleri kanununa muhalefet olmayan ticari avcılığı serbest olan barajlarda aldığımız maliyetini kurtarmayan balıklarla, yaklaşık 16 yıldır Pınarbaşı, Develi ve Tomarza ilçelerindeki sokak hayvanlarını besliyoruz.

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Ticari değeri düşük olan balıkları getirerek haftada 2 gün bu hayvanları besliyoruz. İnşallah davranışımız Türkiye'de insanlara örnek olur. Herkes sokağa ve çöpe dökeceği yemek atıklarını, işletmelerden çıkan sakatatları bizleri arasınlar getiririz. Adres isterlerse de adres veririz. Örnek olabileceğimize de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLARA 200 BARINAK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarına belediyeden destek isteyen Duran, "Biz belediyeden izin alarak bu hayvanlara 200 tane barınak yapmayı düşünüyoruz. Yine belediye izniyle veteriner arkadaşlarla da görüşerek sokak hayvanlarını kısırlaştıracağız. İnsanlar yazın hayvanları besleyip kışın sokağa bırakıyorlar. Bunu yapmamaları için rica ediyoruz. Eğer besliyorlarsa kısırlaştırarak beslesinler.

Bu hayvanların günahı, hepsinin boynunadır. İnsanların sokağa bıraktıkları hayvanları biz beslemeye çalışıyoruz. Burada birçok ayağı kırık, yürüyemeyen engelli hayvan var. Bu hayvanlara belediyeler tarafından veteriner yardımı istiyoruz. Bu hayvanları biz rutin olarak besliyoruz. Yetişebildiğimiz kadar besliyoruz ama bizim bu hayvanları beslememiz yeterli olmuyor. Eğer kendileri bizden araç veya maddi konuda destek isterlerse biz onlara yardımcı olabiliriz" diye konuştu.

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