16 yıl sonra aynı acı! Şehidimizin yürek yakan hikayesi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Ahmet Köroğlu, şehit oldu.

Köroğlu'nun şehadet haberi, Tuzla, Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

İKİ KUZEN 16 YIL ARAYLA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun, ailenin en büyük çocuğu olduğu ve 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit olduğunu söyleyen dayısı Özcan Türk, "Kardeşimiz 9 yıldır bu görevdeydi.

Üs bölgesine saat 17.00 sıralarında yemek yedikleri sırada saldırı düzenleniyor. Burada şehit düşüyor. Ailenin en büyük çocuğu, 3 kız 1 erkek çocuk olmak üzere. Bu ailenin de 2'nci şehidi. Diğeri, 2008 yılında Beytüşşebap'ta Talha Köroğlu, kuzeni olur o da şehit olmuştu. Bu da başka bir takdiri ilahi. Köyümüzün, ilçemizin, vatanımızın başı sağ olsun.

Kendisini en son 17 Kasım'da buradan giderken gördük. Ailesi telefonla sık sık görüşüyordu. Durumun vahim olduğunu, çok sıkıntılı bir coğrafyada olduklarını ve 10 gün önce şehit verdiğimiz yerlere de yakın olduklarını söylemiş. Aynı bölgede teyzemizin oğlu da var. Hainlerin Allah cezasını versin. Kendisi bekardı. Ailenin tek erkek ve büyük çocuğu. Sözün bittiği yerdeyiz. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde şehidimizi toprağa vereceğiz" diye konuştu.

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