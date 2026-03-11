GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu ağabeyi gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu ağabeyi gözaltına alındı

16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu ağabeyi gözaltına alındı

11.03.2026 - 22:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/ MAZIDAĞI(Mardin), (DHA)

16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu ağabeyi gözaltına alındı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Zuhal Sayyar (16), evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar’ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zuhal Sayyar’ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ismi henüz öğrenilmeyen ağabeyi, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Kura çekimi saat kaçta? Açıklama geldi! Kura çekimi tarihi belli oldu
#Gündem

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Kura çekimi saat kaçta? Açıklama geldi! Kura çekimi tarihi belli oldu

Tunceli'nin 2 mahallesinde 340 konutluk kentsel dönüşüm projesi başlıyor
#Gündem

Tunceli'nin 2 mahallesinde 340 konutluk kentsel dönüşüm projesi başlıyor

Karadeniz Ereğli'de doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
#Gündem

Karadeniz Ereğli'de doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı