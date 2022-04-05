GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem16 yaşındaki lise öğrencisi Harput Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti!
HaberlerGündem Haberleri 16 yaşındaki lise öğrencisi Harput Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti!
ABONE OL

16 yaşındaki lise öğrencisi Harput Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti!

Elazığ’da Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

05.04.2022 - 21:01 | | İHA
16 yaşındaki lise öğrencisi Harput Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti!

Olay, Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Harput Kalesi'nin arka tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balakgazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaleden aşağı düştü. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 500 metre aşağı düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Yıldız’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLER

Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

Bakan Kurum, TOKİ şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptı!

Bakan Kurum, TOKİ şantiyesi çalışanlarıyla iftar yaptı!

Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü!

Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! ATAK'ta yeni gelişme

Sıradaki Haber
NATO Putin'e karşı harekete geçti! Kanıt toplanıyor!

NATO Putin'e karşı harekete geçti! Kanıt toplanıyor!

Sıradaki Haber
İstanbul'da suya zam yapıldı!

İstanbul'da suya zam yapıldı!

Sıradaki Haber
Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

Sıradaki Haber