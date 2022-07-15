15 Temmuz'un destansı kahramanı: Ömer Halisdemir

Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir o gece komutanlıkta nöbetçiydi. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı telefonda Semih Terzi’nin darbeci olduğunu söyleyerek Halisdemir’e direnme emri vermişti. Astsubay Ömer Halisdemir, helikopterden inip Karargâh binasına yaklaşan Terzi’ye 3 el ateş etti. Terzi yere yığılırken, yanındaki FETÖ’cü darbeciler Halisdemir’i arkasından ateş açarak şehit etti. Aksakallı, daha sonra 15 Temmuz gecesini anlatırken “Ömer Halisdemir’le 8 kez görüştüm, Terzi’yi öldürmesini istedim. Sabah komutanlığa gittiğimde şehit Ömer Halisdemir yerde yatıyordu üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırıp alnından öptüm” demişti. Şehit astsubay Ömer Halisdemir demokrasi direnişinin önemli kahramanlarından biri olarak Türkiye’nin kalbine gömüldü.