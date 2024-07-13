Darbe teşebbüsü askerler, polisler ve binlerce vatandaş tarafından bastırıldı. Peki, 15 Temmuz'da kaç asker öldü, 15 Temmuz darbesinde ölen askerler kimler?

15 Temmuz'da kaç asker öldü, 15 Temmuz darbesinde ölen askerler kimler?

Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1.491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8.036 asker gözaltına alındı.

Yargı ve sivil siyaset mensupları dâhil olmak üzere, toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.