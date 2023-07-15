15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı

15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlik düzenlendi.

İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği'nin birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekili Tarık Şebik, yönetim kurulu üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlik düzenlendi. İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği'nin birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekili Tarık Şebik, yönetim kurulu üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde bir araya gelen grup adına konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılı münasebetiyle daha önceki yıllarda olduğu gibi köprüye, o gün asılan bayrağımızı temsilen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği olarak, şehit aileleri ve gazilerimizin katılımıyla bayrağımızı tekrar asacağız. Bayrağımızı hainler indirmesin diye hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hatırlayacağız. Zaten hiç unutmadık. Gazilerimizi hatırlayacağız. Burada asacağımız bayrak bu topraklarda binlerce yıl, toprağın her coğrafyasında olduğu gibi binlerce yıl göklerde dalgalanacak. Çünkü bu bayrak, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Şehitlerimiz de o mana ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz; bayrak asla inmeyecek. Vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olamayacak. Bağımsızlık ve özgürlüğünü sürdürerek örnek bir millet olarak yoluna devam edecek" dedi.

Grup, konuşmanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasına kadar yürüdü. Burada, üç noktadan Türk Bayrağı ve 15 Temmuz Derneği flaması köprüye asıldı.