15 tatil karne günü ne zaman? Sömestr karneleri ne zaman alınacak, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2026 MEB takvimine göre tüm detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler, birinci dönem karnelerini 16 Ocak 2026 Cuma günü alacaklar. Okullarda düzenlenecek törenlerin ardından milyonlarca öğrenci için sömestr tatili resmen başlamış olacak.

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTİYOR?



Resmi takvimde yarıyıl tatili tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:



Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi



Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2. DÖNEM BAŞLANGICI)



İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2026 OKUL TATİL TAKVİMİ



MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;



Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025



Sömestr - Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025



İkinci ara tatil:16-20 Mart 2026



Okulların kapanışı:26 Haziran 2026