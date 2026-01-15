15 tatil karne günü ne zaman? Sömestr karneleri ne zaman alınacak, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? 2026 MEB takvimine göre tüm detaylar
Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin odak noktası 2026 karne günü oldu. MEB takvimine göre birinci dönemin sonuna gelinirken, tatil planları da hız kazandı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Okullar sömestr tatilinden sonra ne zaman açılacak? İşte 2026 MEB takvimine göre tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler, birinci dönem karnelerini 16 Ocak 2026 Cuma günü alacaklar. Okullarda düzenlenecek törenlerin ardından milyonlarca öğrenci için sömestr tatili resmen başlamış olacak.
YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTİYOR?
Resmi takvimde yarıyıl tatili tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:
Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2. DÖNEM BAŞLANGICI)
İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.
MEB 2026 OKUL TATİL TAKVİMİ
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
Sömestr - Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
İkinci ara tatil:16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı:26 Haziran 2026