15 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 967 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 177 kişi hayatını kaybetti.
15.01.2022 - 20:00 |
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın.'' ifadelerini kullandı.