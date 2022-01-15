15 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın.'' ifadelerini kullandı.