14 yaşında dünya şampiyonu oldu! Elazığlı Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dartta 3 dünya derecesiyle geri döndü!
15.11.2025 - 10:34Güncellenme Tarihi:
Elazığ’da yaşayan 14 yaşındaki Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dart sporunda sadece 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Milli Takım'a yükselerek büyük bir zafere imza attı. Bedirhan, Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve tam 3 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.
