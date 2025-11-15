GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem14 yaşında dünya şampiyonu oldu! Elazığlı Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dartta 3 dünya derecesiyle geri döndü!
HaberlerGündem Haberleri 14 yaşında dünya şampiyonu oldu! Elazığlı Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dartta 3 dünya derecesiyle geri döndü!

14 yaşında dünya şampiyonu oldu! Elazığlı Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dartta 3 dünya derecesiyle geri döndü!

15.11.2025 - 10:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

14 yaşında dünya şampiyonu oldu! Elazığlı Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dartta 3 dünya derecesiyle geri döndü!

Elazığ’da yaşayan 14 yaşındaki Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dart sporunda sadece 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Milli Takım'a yükselerek büyük bir zafere imza attı. Bedirhan, Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve tam 3 farklı kategoride dünya derecesi elde etti.

14 yaşında dünya şampiyonu oldu! Elazığlı Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dartta 3 dünya derecesiyle geri döndü!

Güncel Haberler

Altın fiyatları sert çakıldı! 15 Kasım 2025 anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları
#Ekonomi

Altın fiyatları sert çakıldı! 15 Kasım 2025 anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları

Yozgat Sorgun'da mesai tam gaz devam ediyor: 6 aylık emek bitmek üzere, şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu
#Ekonomi

Yozgat Sorgun'da mesai tam gaz devam ediyor: 6 aylık emek bitmek üzere, şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu

Erzurum'da bir tek o üretiyor! 3 yıl önce başladı! Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor
#Gündem

Erzurum'da bir tek o üretiyor! 3 yıl önce başladı! Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor