GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
HaberlerGündem Haberleri 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
ABONE OL

14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Şırnak'ta merkez ile ilçelerine bağlı 14 bölge, 1 yıl süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

04.01.2022 - 08:38 | | Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Şırnak Valiliği, kentte milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 14 bölgenin 1 Ocak'tan itibaren 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "Şırnak İlimiz (Merkez, Cizre ve Silopi) Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi ve Tanin Tanin Bölgesinde 01 Ocak 2022 (dahil)-31 Aralık 2022 (dahil) tarihleri arasında 1 yıl süre ile 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır" ifadeleri kullanıldı.

 

GÜNCEL HABERLER

ABD'yi kar fırtınası vurdu! Başkan Joe Biden'a kötü sürpriz...

ABD'yi kar fırtınası vurdu! Başkan Joe Biden'a kötü sürpriz...

Yargıtay'dan flaş hakaret kararı!

Yargıtay'dan flaş hakaret kararı!

Kara Kış Destek Paketi ikinci doğalgaz ödemeleri yatırıldı

Kara Kış Destek Paketi ikinci doğalgaz ödemeleri yatırıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları!

Yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları!

Sıradaki Haber
65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022? Yaşlılık aylığı 1000 TL oldu mu, 65 yaş aylığı 2022 zammı!

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022? Yaşlılık aylığı 1000 TL oldu mu, 65 yaş aylığı 2022 zammı!

Sıradaki Haber
Yargıtay'dan flaş hakaret kararı!

Yargıtay'dan flaş hakaret kararı!

Sıradaki Haber
Omikrondan sonra yeni tehlike! Flurona...

Omikrondan sonra yeni tehlike! Flurona...

Sıradaki Haber