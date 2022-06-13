13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayıları...
Türkiye'de salgının etkisini yitirmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tablosunun günlük değil, haftalık olarak paylaşılacağını açıklamıştı. En son 31 Mayıs'ta paylaşılan tablodan sonra bugün yeni veriler açıklandı. Son tabloya göre koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 4 olurken kayıtlara 975 yeni vaka geçti.
13.06.2022 - 23:00 |
13 Haziran koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre 128 bin 854 koronavirüs testi yapılırken 975 kişinin testi pozitif çıktı. 4 kişi ise ne yazık ki hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu.
AŞILAMA VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloda yer alan, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,51 oldu.