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Gündem13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayıları...
HaberlerGündem Haberleri 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayıları...
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13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayıları...

Türkiye'de salgının etkisini yitirmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tablosunun günlük değil, haftalık olarak paylaşılacağını açıklamıştı. En son 31 Mayıs'ta paylaşılan tablodan sonra bugün yeni veriler açıklandı. Son tabloya göre koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 4 olurken kayıtlara 975 yeni vaka geçti.

13.06.2022 - 23:00 |
13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayıları...

13 Haziran koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre 128 bin 854 koronavirüs testi yapılırken 975 kişinin testi pozitif çıktı. 4 kişi ise ne yazık ki hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloda yer alan, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,51 oldu.

13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı İşte vaka ve vefat sayıları...

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