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12 yaşında katil olmuştu! Flaş karar verildi

Mersin'de meydana gelen olayda 12 yaşındaki E.D. aynı yaştaki sınıf arkadaşını sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürerek öldürdü. E.D., Fatmanisa Yürekli'yi okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak katletti. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı. Öte yandan olayla ilgili flaş karar verildi

02.12.2022 - 08:00 | | DHA
12 yaşında katil olmuştu! Flaş karar verildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde olay, saat 12.00 sıralarında Mersin Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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12 YAŞINDA KATİL OLDU! KÖTÜ NOT ALDIĞI İÇİN..

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Fatmanisa Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı.

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ISLAH EVİNE GÖNDERİLDİ 

Fatmanisa Yürekli'yi (12) okulun tuvaletinde darbedip, bıçaklayarak öldüren E.D. (12), Islah evine gönderildi.

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