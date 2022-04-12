12 Nisan olayı nedir, tarihte 12 Nisan ne günü? 12 Nisan’da ne oldu, kim öldü, kim doğdu? İşte yaşananlar!

12 Nisan olayı nedir, gerçek mi? Tarihte 12 Nisan yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak edilirken, biz de nisanda yaşanan olayları, doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla derledik. Peki, 12 Nisan olayı kadınlar nedir, 12 Nisan’da ne oldu? Tarihte 12 Nisan ne günü?

12 NİSAN OLAYI NEDİR, 12 NİSAN OLAYI GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada #12 Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar infial uyandırdı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada ''Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır'' denildi.

Geçen yıl (2021) söz konusu paylaşımların ardından 'tecavüzün mizahı olmaz' başlığıyla bir kampanya da başlatılmış ve tepkiler Twitter'da şöyle dile getirilmişti:

- Dışarı çıktığımda cesur değil özgür olmak istiyorum

- Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay.

- Yalnızca başarılarımla gündeme gelmek istiyorum. Gördüğüm şiddetle ya da öldürülüş şeklimle değil!

- Pınar Gültekin'i biliyor musunuz?

Cansız bedeni yakılmış, üzerine beton dökülmüş ve toprağa gömülmüş halde bulunan.

Sizin #12nisan diye mizah yaptığınız, kelimelere döktüğünüz eylemlerin gerçek hayattaki sonuçları. Tecavüz kelimesini normalleştirmeyin. Bunlar acı verici olaylardır.

12 NİSAN'DA NE OLDU, 12 NİSAN TARİHLİ OLAYLAR?

1861 - Amerikan İç Savaşı, Güney Carolina'da patlak verdi. Savaş sonunda toplam 620 bin kişi öldü.

1931 - Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu.

1955 - Dr. Jonas Salk tarafından geliştirilen çocuk felci aşısının, güvenli ve etkili olduğu açıklandı.

1961 - Sovyetler Birliği, uzaya ilk insanı gönderdi. Vostok 1 ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

1963 - Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1963 - Sovyet nükleer denizaltısı K-33, Danimarka yakınlarında Finlandiya bandıralı yük gemisi M/S Finnclipper'la çarpıştı.

1969 - Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak olan İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.

1981 - İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1983 - Eski Bayındırlık Bakanlarından Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4.660 lira para cezasına mahkûm edildi.

1991 - Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Körfez Savaşı resmen sona erdi.

1991 - İstanbul genelevi işletmecilerinden Matild Manukyan, İstanbul'da vergi rekortmeni oldu.

1993 - Türkiye İnternet'e bağlandı.

2007 - Irak Parlamentosu'nda patlama meydana geldi; üçü Milletvekili sekiz kişi öldü.

2008 - Tandoğan'da yaklaşık 300.000 kişinin katılımıyla, "Ulusal Egemenlik Mitingi" yapıldı.

2010 - Samsun'da adliye çıkışı gerçekleşen fiziksel saldırıda, Ahmet Türk'ün burnu kırıldı.

2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, bir soruşturma çerçevesinde sorgulanırken kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

12 NİSAN’DA KİM DOĞDU?

1577 - IV. Christian, Danimarka ve Norveç kralı (ö. 1648)

1803 - Johann Wilhelm Zinkeisen, Alman tarihçi (ö. 1863)

1823 - Aleksandr Ostrovski, Rus gerçekçiliğinin en büyük temsilcilerinden oyun yazarı (ö. 1868)

1871 - Yannis Metaksas, Yunan general ve devlet adamı (ö. 1941)

1903 - Jan Tinbergen, Hollandalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1994)

1923 - Ann Miller, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu (ö. 2004)

1928 - Nisa Serezli, Türk sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı (ö. 1992)

1947 - Tom Clancy, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1956 - Andy García, Amerikalı oyuncu

1956 - Herbert Grönemeyer, Alman şarkıcı

1959 - Andy Bausch, Lüksemburglu yönetmen

1962 - Hüseyin Avni Danyal, Türk oyuncu

1968 - Yeşim Salkım, Türk şarkıcı

1971 - Nicholas Brendon, Amerikalı aktör

1971 - Shannen Doherty, Amerikalı aktris

1972 - Şebnem Ferah, Türk rock müzik sanatçısı

1973 - Sylvinho, Brezilyalı futbolcu

1974 - Mete Pere, Türk müzisyen ve oyuncu

1978 - Svetlana Lapina, Rus yüksek atlamacı

1979 - Jennifer Morrison, Amerikalı oyuncu

1979 - Mateja Kezman, Sırp futbolcu

1980 - Arda Kural, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1980 - Jehan Barbur, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1981 - Nicolás Burdisso, Arjantinli futbolcu

1983 - Sine Büyüka, Türk sunucu

1987 - Brendon Urie, Amerikalı şarkıcı

1994 - Oh Sehun, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1994 - Saoirse Ronan, İrlandalı oyuncu

ÖLÜMLER

MÖ 45 - Gnaeus Pompeius, (Genç Pompey), Romalı general (d. MÖ 75 civarı)

238 - I. Gordianus, Roma İmparatoru (intihar) (d. 159)

1704 - Jacques-Bénigne Bossuet, Fransız piskopos (d. 1627)

1743 - Augustine Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington'un babası (d. 1694)

1782 - Pietro Metastasio, İtalyan şair ve libretto (d. 1698)

1817 - Charles Messier, Fransız gök bilimci (d. 1730)

1871 - Pierre Leroux, Fransız filozof ve politik iktisatçı (d. 1798)

1893 - Muallim Naci, Türk yazar ve şair (d. 1849)

1936 - Rızaeddin Fahreddin, Tatar müftü, tarihçi (d. 1859)

1937 - Abdülhak Hamid Tarhan, Türk şair ve diplomat (Makber ve Eşber gibi yapıtlarıyla tanınan) (d. 1852)

1938 - Fyodor Şalyapin, Rus opera şarkıcısı (d. 1873)

1945 - Franklin Delano Roosevelt, ABD'nin 32. Başkanı (d. 1882)

1953 - Lionel Logue, Avustralyalı konuşma ve dil terapisti ve amatör sahne oyuncusu (d. 1880)

1962 - Mehmet Suphi Ezgi, Türk müziği bestecisi ve kuramcı (d. 1869)

1967 - İsmail Hami Danişmend, Türk tarihçi (d. 1899)

1968 - Franz Pfeffer von Salomon, Alman Sturmabteilung'un (SA) ilk komutanı (d. 1888)

1975 - Josephine Baker, Amerikalı dansçı ve şarkıcı (d. 1906)

1981 - Joe Louis, Amerikalı boksör (d. 1914)

1986 - Valentin Katayev, Rus romancı ve oyun yazarı (d. 1897)

1989 - Sugar Ray Robinson, Amerikalı boksör (d. 1921)

1998 - İsmail Baha Sürelsan, Türk besteci ve Klasik Türk Müziği sanatçısı (d. 1912)

1999 - Boxcar Willie, Amerikalı şarkıcı (d. 1931)

2008 - Patrick Hillery, İrlanda'nın 6. Cumhurbaşkanı (d. 1923)

2009 - John Maddox, Galli bilim insanı ve gazeteci (d. 1925)

2009 - Marilyn Chambers, Amerikalı porno yıldızı (d. 1952)

2010 - Alper Balaban, Türk futbolcu (d. 1987)

2010 - Evrim Alataş, Kürt asıllı Türk yazar, gazeteci ve eleştirmen (d. 1976)

2013 - Murat Gök, Türk hukukçu ve savcı (d. 1972)

2016 - Anne June Jackson, Amerikalı oyuncudur (d. 1925)

2016 - Jon Rechart, Amerikalı profesyonel güreşçidir (d. 1972)

2016 - Sir Arnold Wesker, İngiliz oyun ve film senaryo yazarıdır (d. 1932)

2017 - Peggy Hayama, Japon kadın şarkıcıdır (d. 1933)

2017 - Toshio Matsumoto, Japon film yönetmeni, senarist ve video sanatçısıdır (d. 1932)

2017 - Charles Quinton Murphy, Amerikalı aktör, komedyen ve senarist (d. 1959)

2017 - Sheila Abdus-Salaam, Amerikalı yargıç ve hukukçu (d. 1952)

2019 - Can Bartu, Türk futbolcu (d. 1936)

2019 - Thomas Smith, İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1945)

2020 - Stirling Moss, eski Formula 1 pilotu (d. 1929)

2020 - Maurice Barrier, Fransız aktör ve şarkıcı (d. 1932)

2020 - Kishen Bholasing, Surinamlı - Hollandalı şarkıcı ve perküsyoncu (d. 1984)

2020 - Peter Bonetti, İngiliz millî futbolcudur (d. 1941)

2020 - Timothy Julian Brooke-Taylor, İngiliz komedyen ve aktör (d 1940)

2020 - Keiji Fujiwara, Japon seslendirme sanatçısı ve oyuncu (d. 1964)

2020 - André Manaranche, Fransız rahip, ilahiyatçı ve yazar (d. 1927)

2020 - Sir Stirling Craufurd Moss, İngiliz Formula 1 yarış pilotudur (d. 1929)

2020 - Chung Won-shik, Güney Koreli bir politikacı, eğitimci, asker ve yazardı (d. 1928)

12 NİSAN NE GÜNÜ?