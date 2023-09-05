12 milyon liralık vurgun! Yüksek kazanç vaadi ile ağlarına düşürüyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, forex sistemi üzerinden kendini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişilerin, çevrelerindeki insanları yüksek kazanç vaadiyle forex sistemine yatırım yapmaya ikna eden, daha sonra yatırım yapan kişilerin panelleriyle oynayarak yüksek kar gösteren, bir süre sonra bu karı düşürerek insanları zarar ettiklerine inandıran ve sistemdeki paraları alarak çok sayıda kişiyi mağdur eden kişiler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin yasadışı forex sisteminde, kendilerini yatırım uzmanıymış gibi tanıtarak, yatırımcıları arayıp bu yöntemle çok para kazandıracakları vaadinde bulunduklarını, insanları bu vaatle sistemlerinin içerisine çektiklerini belirledi.

Yatırımcılara yüksek miktarda para yatırmaları halinde daha yüksek miktarlar kazanabileceklerini söyleyerek ikna eden şüphelilerin, daha sonra sisteme katılan yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak yatırımcıların yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdikleri bu sayede sisteme daha çok para göndermelerini sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin para giriş-çıkışlarını kontrol etmek için kurdukları bir ''finans" ve ''hazine" departmanı bulunduğunu saptayan ekipler, hazine departmanı mevcut sistem içerisinde kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ederek sistem üzerindeki kullanıcıların işlemlerini zarar olarak gösterdikleri, oluşan zararı azaltmak için sisteme tekrar para yatırmaları ve fonlama yapmalarını yatırımcılara söylediklerini, aksi taktirde sistemde bulunan paralarının sıfırlanacağını belirterek yine yatırımcılardan yüksek meblağlarda para topladıklarını belirleyen ekipler, sistem içerisindeki 27 şüpheliye operasyon düzenledi. Türkiye genelinde çok sayıda kişiyi 12 milyon lira mağdur eden şüphelilerden 3'ünün yurt dışında, 1 kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyonda 15 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.