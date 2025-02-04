12 ilde 'kara para' operasyonu: Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.

Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi.

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Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL'lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.