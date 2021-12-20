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112'yi arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyen reklamcı öldü

Aksaray’da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 4 gün önce arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyince tedaviye alınan Süleyman Çiğdem (56), hayatını kaybetti. Çiğdem'in sahte içkiden zehirlenip zehirlenmediğinin belirlenmesi için alınan doku örnekleri, mikrobiyoloji laboratuvarında incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

20.12.2021 - 10:50 | | Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)
112'yi arayıp, sahte içkiden fenalaştığını söyleyen reklamcı öldü

Olay, 16 Aralık Perşembe günü saat 17.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Reklamcı Süleyman Çiğdem, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sahte içki tükettiğini ve fenalaştığını söyledi.

İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Çiğdem'i ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çiğdem, dün hayatını kaybetti. Çiğdem'in sahte içkiden zehirlenip zehirlenmediğinin belirlenmesi için doku örnekleri, mikrobiyoloji laboratuvarında incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI, EVİNDE LİTRELERCE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık'ta, 2 çocuk babası olan terzi Erkan Partal'ın (56) ölü bulunduğu evinde alkol olduğu değerlendirilen plastik şişede sıvı madde ele geçirilmesiyle sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerine soruşturma başlattı. Partal'dan da alınan doku örnekleri, Ankara Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Hem Partal'ın ölümü hem de Çiğdem'in zehirlenmesiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan, Hamidiye Mahallesi'nde oturan M.H.B.'nin evinde, piyasaya sürülmeye hazır 16 litre sahte rakı, 4 litre sahte votka, 5 litre metil alkol ve bir miktar alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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