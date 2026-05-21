11 ilde büyük operasyon! 2 milyar 748 milyon TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71’i tutuklandı, 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Şüphelilerin İstanbul, Yozgat ve Kayseri’de; sosyal medya platformları üzerinden 'Yatırım danışmanlığı' gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, Erzurum ve İzmir’de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Şanlıurfa ve Aydın’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kocaeli’de; 'Resmi belgede sahtecilik' suçunu işledikleri, Adana’da; tütün kaçakçılığı yaptıkları, Antalya ve Gaziantep’te; tefecilik yaptıkları tespit edildi.