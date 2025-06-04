10'ncu Yargı Paketi Meclis'ten geçti! Tahliyeler ne zaman başlayacak?

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki tahliyeler ne zaman başlayacak? Gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, şöyle aktardı:

“BUGÜN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANABİLİR”

“İnfaz düzenlemesi bu gece sabaha karşı Meclis Genel Kurulu'nun çok uzun saatler çalışması sonucunda yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanması ihtimal dahilinde. Bugün yayımlanması durumunda cezaevlerinden tahliyelerin başlaması söz konusu.

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bir yönetmelik çalışmasının da hayata geçirilmesini bekliyoruz. Hızlı bir şekilde yönetmeliğin yapılıp, Resmi Gazetede yayımlanıp infaz düzenlemesinin yürüklüğe girmesi ve tahliyelerin başlaması beklentiler dahilinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürüklüğe girecek.”