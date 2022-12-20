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103 emekli amiralin yargılandığı davada karar

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

20.12.2022 - 12:41 |
103 emekli amiralin yargılandığı davada karar

Emekli amirallerin 4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 sanık hakkında “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan 12’şer yıl hapis talebiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

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