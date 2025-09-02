10 yılda 8 kez seçildi! Trabzonlu taş ustası Türkiye'nin en iyisi oldu

Haberin Devamı

Trabzonlu taş oyma ustası Hayri Dertlioğlu, Türkiye'de "yılın ahisi" seçildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (TESOB) yapılan yazılı açıklamada, Trabzonlu esnaf ve sanatkarların son 10 yılda 8'inci kez Türkiye çapında derece elde ederek büyük başarıya imza attıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, binlerce yıldır Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon'un ahilik geleneğinin de en güçlü noktalarından olduğunu vurguladı.

Ahilik geleneklerini yaşatmak için Ticaret Bakanlığınca her yıl Türkiye'de yılın ahisi, kalfası ve çırağının 81 ilden gönderilen adaylar arasından seçildiğine işaret eden Kara, Trabzon'dan son 10 yılda Emine Coşkuner, Ali Saraç, Ayşe Saka, Barış Kahvecioğlu, Yaprak Maral, Gülhanım Başaran ile Yaşar Ercin'in yılın ahisi, kalfası, çırağı ve Ahi Esnafı Beratı ile ödüllendirildiğini kaydetti.

Bu yıl da Trabzonlu taş ustası Dertlioğlu'nun Türkiye'de "yılın ahisi" seçildiğini aktaran Kara, tecrübeli ustanın 27 Eylül'de Kırşehir'de yapılacak törenle ödülünü alacağını belirtti.