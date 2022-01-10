10 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan uyarı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ocak 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.