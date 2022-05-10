GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPsikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri! Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne?
HaberlerGündem Haberleri Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri! Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne?
ABONE OL

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri! Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne?

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri psikologların bu özel gününü kutlamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 10 Mayıs Psikologlar Günü bugün kutlanıyor. Siz de tanıdıklarınıza Psikologlar Günü mesajları ve sözleri göndermek istiyorsanız sizin için hazırladığımız 10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları ve sözleri içerimize göz atın. Peki, Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, tarihçesi ne? İşte Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri, caps, karikatür ve görselleri…

10.05.2022 - 09:56 |
Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri! Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne?

10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Psikologlarımızın gününü kutlamak, onlara hak ettikleri değer vermek isteyenler ya da işin sertifikayla değil fakülteden mezun kişiler tarafından yapılması gerektiğini anlatmak isteyenler için 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü mesajları ve sözleri burada. 10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları ve sözleri! Psikologlar Günü caps, karikatür ve görselleri…

10 MAYIS PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

Emekle, sabırla, insanların hayatlarına dokunan, işini aşkla yapan bütün psikologlar ve bu yola çıkmış bütün psikolog adayları, günümüz kutlu olsun.

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hak ettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

Emekle, sabırla, insanların hayatlarına dokunan, işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları, günümüz kutlu olsun.

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDEN 10 MAYIS, TARİHÇESİ NE?

Psikoloji; 1879’da insanların davranışlarıyla alakadar olan bilim dalı olarak Wilhelm Wundt tarafından ilk psikoloji laboratuvarı açılarak felsefeden ayrılarak ortaya çıktı.

Psikolog da insan davranışlarının biyolojik, psikolojik ve sosyal dönemlerini ele alarak davranışların sebeplerini ve günümüzdeki yaşantıya olan etkilerini çeşitli test ve yöntemler kullanarak inceleyen ve çözüm yolları aramaya çalışan kişilere denir.

İlk defa Avrupa'da 10 Mayıs 2008’de kutlanan Psikologlar Günü’nde "sözde uzmanlar"ın mesleği kötüye kullanımının ortadan kaldırılması, psikologların unvanını muhafaza etme, meslek tanımlarına uygun şartlarda çalışmalarını sağlama, meslekî uygulamalarda etik ilkelere uygun davranılmasını sağlama, psikologların alanda yaşadıkları hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınmasına yarayacak meslek yasası için bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

PSİKOLOGLAR GÜNÜ CAPS, KARİKATÜR VE GÖRSELLERİ!

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne

Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne



 

GÜNCEL HABERLER

Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ile ilgili ilk kareler paylaşıldı

Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ile ilgili ilk kareler paylaşıldı

MHP lideri Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ve Özdağ'a sert sözler!

MHP lideri Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ve Özdağ'a sert sözler!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

0 99 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi şartları neler, 0 99 konut kredisi hangi banka ile verilecek kimlere, 10 yıl vadeli kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

0 99 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi şartları neler, 0 99 konut kredisi hangi banka ile verilecek kimlere, 10 yıl vadeli kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Sıradaki Haber
Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

Sıradaki Haber
Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

Sıradaki Haber
Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

Sıradaki Haber