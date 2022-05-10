Psikologlar günü mesajları ve 10 Mayıs Psikologlar Günü sözleri! Psikologlar Günü neden 10 Mayıs, psikologlar günü tarihi ne?

10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Psikologlarımızın gününü kutlamak, onlara hak ettikleri değer vermek isteyenler ya da işin sertifikayla değil fakülteden mezun kişiler tarafından yapılması gerektiğini anlatmak isteyenler için 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü mesajları ve sözleri burada. 10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları ve sözleri! Psikologlar Günü caps, karikatür ve görselleri…

10 MAYIS PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

Emekle, sabırla, insanların hayatlarına dokunan, işini aşkla yapan bütün psikologlar ve bu yola çıkmış bütün psikolog adayları, günümüz kutlu olsun.

Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hak ettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

Emekle, sabırla, insanların hayatlarına dokunan, işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları, günümüz kutlu olsun.

Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDEN 10 MAYIS, TARİHÇESİ NE?

Psikoloji; 1879’da insanların davranışlarıyla alakadar olan bilim dalı olarak Wilhelm Wundt tarafından ilk psikoloji laboratuvarı açılarak felsefeden ayrılarak ortaya çıktı.

Psikolog da insan davranışlarının biyolojik, psikolojik ve sosyal dönemlerini ele alarak davranışların sebeplerini ve günümüzdeki yaşantıya olan etkilerini çeşitli test ve yöntemler kullanarak inceleyen ve çözüm yolları aramaya çalışan kişilere denir.

İlk defa Avrupa'da 10 Mayıs 2008’de kutlanan Psikologlar Günü’nde "sözde uzmanlar"ın mesleği kötüye kullanımının ortadan kaldırılması, psikologların unvanını muhafaza etme, meslek tanımlarına uygun şartlarda çalışmalarını sağlama, meslekî uygulamalarda etik ilkelere uygun davranılmasını sağlama, psikologların alanda yaşadıkları hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınmasına yarayacak meslek yasası için bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

PSİKOLOGLAR GÜNÜ CAPS, KARİKATÜR VE GÖRSELLERİ!

















