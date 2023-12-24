10 ilde eğitime kar engeli

Ardahan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. İl genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eflani ve Ovacık ilçelerimizde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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ERZURUM

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 25 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı, yoğun tip ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.”

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Özellikle Sevgili Öğrencilerimize duyurulur. İlimizde yoğun kar yağışı, etkili tipi ve yarın için buzlanma ihtimali nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

BAYBURT

Bayburt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

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KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

BİNGÖL

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Bingöl'ün Yedisu ve Adaklı ilçelerinde yaşanan don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Yedisu ve Adaklı Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 25 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bingöl'de Karlıova ilçesi ile birlikte üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmiş oldu.

ARTVİN

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Artvin Merkez ilçede 25 Aralık 2023 Pazartesi günü tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

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AĞRI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın” dedi.

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

VAN

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Muradiye ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Bahçesaray, Çaldıran ve Özalp Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden rüzgar, yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 25 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Çatak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sercan Sakarya başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı. Alınan kararda, “İlçemizde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yollarının kapanmasından kaynaklı taşıma kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 25 Aralık 2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.