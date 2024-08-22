Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlk kez okula gidecekler için uyum haftası olacak. Veliler ağustos ayının bitmesine az bir süre kala uyum haftasına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 1. sınıf uyum haftası ne zaman? 5. ve 9. sınıflarda uyum haftası var mı, 1. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

1. SINIFLARDA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenlenecek.

Yayınlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül 2024'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

UYUM HAFTASI NASIL UYGULANACAK?

1. Gün okullara sadece veliler gelecek.

2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.

3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.

1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.

5 ve 9. sınıflar için; Uyum eğitimi 12 Eylül’de başlayacak. 16 Eylül’e kadar sürecek.

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UYUM HAFTASINDA KATILMAK ZORUNLU MU?

Uyum haftası katılımı zorunlu değil.

UYUM HAFTASINDA KAÇ SAAT DERS İŞLENECEK?

Uyum haftasında okulların belirlediği saatlere göre 2'şer saatlik programlar uygulanacak.