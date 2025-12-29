1 Ocak resmi tatil mi? Okullar, bankalar ve kamu kurumları açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? İşte yılbaşı resmi tatil tarihleri

Haberin Devamı

Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşlar, “1 Ocak resmi tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Arama motorlarında yoğun olarak sorgulanan konular arasında yılbaşı resmi tatil tarihleri de yer alıyor.

Öncelikle 31 Aralık 2025 resmi tatil veya yarım gün değildir. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü normal mesai tam gün devam edecek ve okullar da açık olacak.

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİLİ

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak, yılbaşına denk gelen gündür. Bu tarihte kamu kurumları, devlet daireleri, noterler ve hastaneler (acil hizmetler hariç) kapalı olacak. Ayrıca okullar da 1 Ocak’ta tatil olacak.

Kamu çalışanları 1 Ocak’ta tatil yaparken, 2 Ocak itibarıyla kurumlar ve okullar normal mesaiye ve eğitimine devam edecek.

OKULLAR, BANKALAR VE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Okullar: 1 Ocak’ta tatil, 2 Ocak’ta açık

Bankalar ve Noterler: 1 Ocak’ta kapalı

Kamu Kurumları: 1 Ocak resmi tatil kapsamında kapalı

Hastaneler: Acil servisler dışında kapalı

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

1 Ocak günü Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir öncesi 31 Aralık günü ise bu kapsamda yer almamaktadır ve yarım gün ya da resmi tatil değildir.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Çanakkale'de yılbaşı öncesi oteller yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

2026 yılı Türkiye’deki resmi tatiller (ulusal ve dini bayramlar dahil) toplamda yaklaşık 14,5 gün olarak planlanmıştır.