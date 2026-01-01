1 Ocak 2026 Bugün kuyumcular açık mı? Çeyrek altın bozdurulur mu? Yılbaşında kuyumcu çalışma saatleri

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yeni yılın ilk gününde altın fiyatlarındaki değişimleri takip eden veya düğün/nişan gibi törenler için takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, "Bugün kuyumcular açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak resmi tatilinde kuyumcuların çalışma düzeni ve Kapalıçarşı’daki son durum haberimizde.

2026 yılının ilk sabahında piyasalar tatil moduna girerken, yatırımcıların ve vatandaşların gözü kuyumculara çevrildi. 1 Ocak Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları ve bankalar kapalıyken, kuyumcuların durumu esnafın insiyatifine ve bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

Genellikle kuyumcular, resmi tatil günlerinde "özel işletme" statüsünde oldukları için yasal olarak kapanma zorunluluğuna sahip değillerdir. Ancak, çoğu kuyumcu pazar günü çalışma düzenini benimseyerek 1 Ocak'ta dükkanlarını açmamayı tercih edebiliyor. İstanbul’un kalbi Kapalıçarşı ve Kuyumcukent gibi merkezler, resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak'ta genellikle kapalı kalmaktadır. Semt kuyumcuları ise genellikle öğleden sonra sınırlı saatlerde hizmet verebilmektedir.

Eğer bugün altın bozdurmayı veya yatırım amaçlı gram/çeyrek altın almayı planlıyorsanız, öncelikle mahallenizdeki esnafın açık olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir. Ayrıca bankaların dijital bankacılık kanalları üzerinden altın alım-satım işlemleri devam etse de, resmi tatil nedeniyle makas aralıklarının (alış-satış farkı) normalden çok daha yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Fiziksel kuyumcuların büyük çoğunluğu ise 2 Ocak Cuma sabahı saat 09:00 itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek.

