1 Nisan bankalar tatil mi, seçimden sonraki gün (1 Nisan’da) bankalar açık mı? Seçimin ertesi günü bankalar çalışıyor mu, 1 Nisan Pazartesi bankalar açık mı?

Seçimden sonraki gün bankalar tatil mi, 1 Nisan bankalar açık mı? Vatandaşlar seçimin sona erdiği ilk pazartesi olan 1 Nisan’da bankaların çalışma durumunu sorguluyor. Yatırım yapacaklar ya da bankalarda alım satım işlemleri olanlar 1 Nisan'da bankaların kapalı olup olmadığını araştırıyor. İşte seçimden sonraki gün (1 Nisan’da) bankalar açık mı, tatil mi? Sorusunun yanıtı…

1 NİSAN BANKALAR AÇIK MI, SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN BANKALAR TATİL Mİ?

1 Nisan Pazartesi günü bankaların kapalı olması yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bankalar Borsa İstanbul gibi normal mesailerine devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

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Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Seçimden sonraki gün (1 Nisan Pazartesi günü) resmi tatil olmadığı için bankalar, kargolar ve diğer tüm işyerleri her zamanki çalışma düzeninde devam edecek.