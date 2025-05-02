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1 Mayıs'ta gözaltına alınanların sayısı 416'ya yükseldi

02.05.2025 - 12:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

1 Mayıs'ta gözaltına alınanların sayısı 416'ya yükseldi

1 Mayıs'ta izinsiz gösterilere katılan 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 416'ya yükseldi

Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

1 Mayıs'ta izinsiz gösterilere katılan 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 416'ya yükseldi.

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