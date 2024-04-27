1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi, banka, sağlık ocakları, eczaneler, noter, hastaneler kapalı mı?

1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde belediye, valilik, kaymakamlık, muhtarlık gibi kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs bankalar, sağlık ocakları, noter ve eczaneler kapalı mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs’ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak.

BANKA, SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER, NOTER, HASTANELER KAPALI MI?

1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.



2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar



Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı



Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba



Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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