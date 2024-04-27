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1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi, banka, sağlık ocakları, eczaneler, noter, hastaneler kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Çarşamba günü resmi tatil olduğundan nerelerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İşçi ve emekçinin bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs sebebiyle gözler okullara çevrildi. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noter ve hastaneler ile beraber tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi, banka, sağlık ocakları, eczaneler, noter, hastaneler kapalı mı?

27.04.2024 - 13:33 |
1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi, banka, sağlık ocakları, eczaneler, noter, hastaneler kapalı mı?

1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil günlerinde belediye, valilik, kaymakamlık, muhtarlık gibi kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs bankalar, sağlık ocakları, noter ve eczaneler kapalı mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs’ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak.

BANKA, SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER, NOTER, HASTANELER KAPALI MI?

1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek. 

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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