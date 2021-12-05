05 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 185 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 357 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 357 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Bir günde toplam 350 bin 937 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 278 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,61 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,82 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 910 bin 438 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” dedi.