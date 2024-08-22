🗓 30 Ağustos konser 2024 takvimi! Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya 30 Ağustos konserlerine kim çıkacak? 30 Ağustos'ta kimin konseri var? 30 Ağustos ücretsiz konserler 2024

30 Ağustos ücretsiz konserler 2024 için araştırmalar yoğunlaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu illeri sardı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kimler ücretsiz konser verecek?

30 Ağustos konser 2024 takvimi!

İstanbul Konser ve Etkinlikleri

Cem Adrian

Konser

30 Ağustos Cuma

Eminönü Meydan

Zeynep Bastık

Konser

30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Etkinlik Alanı, Beylikdüzü

Hande Yener

Konser

30 Ağustos Cuma

Buca Belediyesi

Didim

Cumhuriyet Kent Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüşün ardından sanatçı Kubat, saat 21.30’da Cumhuriyet Kent Meydanı’nda sahne alacak.

Seydişehir

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu yıl, özlem duyduğumuz günlerdeki gibi Belediye Meydanında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü dört gün boyunca kutlayacağız. 29 Ağustos Perşembe Efsane 90’lar 30 Ağustos Cuma Sümer Ezgü 31 Ağustos Cumartesi Oğuzhan Koç 1 Eylül Pazar Aleyna Tilki Konseri olacağını belirtti.

Bolu

Bolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu doruklara taşıyor. Bu yılki kutlama etkinliklerine özel olarak, ünlü Türk pop şarkıcısı Bengü’nün de dahil olduğu duyuruldu.

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İzmir

30 Ağustos 2024, Cuma, 20:00

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00’de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla halkımızla buluşuyor.

Bu anlamlı günde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Coşkumuzu paylaşmak üzere tüm İzmirlileri davet ediyoruz.”