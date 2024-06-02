LGS'nin ilk oturumu sona erdi, okul bahçesi açık görüşü andırdı

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesinde öğrenciler içeride ter dökerken aileleri ise dışarıda heyecanla evlatlarını bekledi. Sınava giren öğrencilerin 50 soruluk sözel alanının 80 dakikalık ilk oturumunun tamamlanmasının ardından okul bahçesine çıkan öğrenciler ailelerine koştu.

Okul bahçesinin çıkış kapısında ve duvarlarında çocuklarını bekleyen velilerin bazıları evlatlarına yiyecek ve su verirken ortaya çıkan görüntüler ise açık görüş yorumlarına neden oldu.

Isparta’da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavda 4 bin 939 öğrenci ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav başladı. Isparta’da İl merkezi ve ilçelerle birlikte 4 bin 939 öğrenci iyi bir lisede eğitim görebilmek için sınavda ter döküyor.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı sınav merkezlerinde okul bahçelerine sadece öğrenciler alınırken, veliler dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak bekliyor. Isparta İl merkezi ve ilçeler genelinde, 288 sınav salonunda 4 bin 939 öğrenci sınava girdi.

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