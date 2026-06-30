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GündemBüyükçekmece'de alev alan TIR geceyi aydınlattı: İtfaiye güçlükle müdahale etti
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Büyükçekmece'de alev alan TIR geceyi aydınlattı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

30.06.2026 - 11:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Büyükçekmece'de alev alan TIR geceyi aydınlattı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde park halindeki bir TIR alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye güçlükle müdahale etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kumburgaz Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki TIR'dan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Büyükçekmecede alev alan TIR geceyi aydınlattı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

Polis, caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yanan TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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