Zonguldak'ta madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı

15 yıldır madencilik yapan 45 yaşındaki Şener Zurnalı, yer altı şartlarının ve gurbette sahur yapmanın zorluğuna değinerek şunları söyledi:"15 yıl zor. İlk başlarda öyle şey değildi ama sonra zorlaşmaya başlıyor. Yerin altında olduğumuz için, biraz dışarıya göre yer altı daha zor. Yani yer üstüne bakaraktan yer altı daha zor; yani çalışma şartları olsun. Ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. Mecburen çalışıyoruz. Yine bir Ramazan geldi, Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu Ramazan'ı da mutlu, sevinçli bir şekilde geçiririz. Allah'ım inşallah bayrama da ermeyi nasip eder. Evet, ilk sahurumuzu ailemizden uzakta yaptık işte. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası dediğim gibi. Mecburiyetten çalışmak zorundayız. Onlar da ekmek bekliyor. Sofrada peynirimiz vardı, zeytinimiz vardı, domatesimiz, salatalığımız, soğanımız, barbunyamız. Arkadaşlarla evden ne getirdiysek burada paylaşıp beraber bir şekilde oturup yiyoruz. Sahurdan sonra işimize devam ediyoruz. Herkesin Ramazan Bayramı kutlu ve mutlu geçsin inşallah. Allah'ım bayrama da ermeyi nasip etsin."