Zonguldak'ta asırlık fırında ustalar bayram siparişlerine yetişemiyor: Meşe odunu ateşinde pişiyor, euro ile yarışıyor!

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ilçedeki kalabalığın arttığını ve bu durumun fırına olan ilgiyi katladığını belirten 26 yaşındaki usta Enes Dede ise, taleplere yetişmek için büyük çaba harcadıklarını kaydetti. Dede, "Dışarıdan gelen gurbetçilerimiz ve yerli ziyaretçilerimiz dahil, bayramda simide olan talep oldukça artacaktır. Şu anda bile ciddi bir kalabalık var. Devrek'in meşhur simidine olan ilgi belli miktarda giderek artmaktadır. Bizler de halkımıza, hemşerilerimize bayram süresince de elimizden gelen beceriyi göstererek en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu.