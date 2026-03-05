GAZETE VATAN ANA SAYFA
Zimem defteri geleneği geri döndü: İş insanı binlerce ailenin borcunu kapattı!

05.03.2026 - 11:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/BİNGÖL, (DHA)

Ankara'da yaşayan Bingöllü iş insanı Cevdet Ateş, memleketindeki dar gelirli ailelerin bakkal ve fırın borçlarını kapatarak 3 milyon TL’lik dev bir yardıma imza attı. "Zimem Defteri" geleneğiyle borçları ödenen vatandaşlar, Ramazan ayına borçsuz girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ankara’da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki ‘Zimem Defteri’ geleneğini yaşatarak, memleketi Bingöl’deki 100’ün üzerindeki bakkal ve fırınlardaki dar gelirli ailelerin yaklaşık 3 milyon TL’lik borçlarını kapattı.

Ankara’da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki ‘Zimem Defteri’ geleneğini yaşattı. Ateş, memleketi Bingöl'ün merkez ve Genç ilçelerinde tespit ettiği 100’ün üzerindeki bakkal ve fırındaki dar gelirli ailelerin borçlarını ödedi.

Asistanları aracılığıyla iş yerleriyle görüşen Ateş, ayrıca muhtarlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için çeşitli miktarlarda 14 bin alışveriş kartı teslim etti.

Asistanlarından Ümit Emektar, "Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz.

Osmanlı’dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız. Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık.

Kentteki Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin" dedi.