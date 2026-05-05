Zeugma'nın rakibi Tokat'tan çıktı! 'Çingene Kızı'na benzerliğiyle dikkat çekiyor: 'Kaçak kazı yapılırken bulundu'

Zile ilçesinin Roma tarihi için önemini vurgulayan Yılmaz, “Zile, arkeolojik olarak Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli yerleşimlerden biridir. Burada arkeolojik çalışmalar son dönemlerde gelişmekle beraber bölgenin arkeolojik açısından önemli verilere ulaştığını görmekteyiz, özellikle bunu mozaikli yapıyla beraber değerlendirdiğimizde. Çünkü Roma tarihi için Zile’nin çok önemli bir yer olduğunu antik kaynaklardan ve Roma tarihi açısından görmekteyiz. Özellikle Jül Sezar'ın milattan önce 47’nci yılında Pontus Kralı 2’nci Pharnakes ile yapmış olduğu savaşta ‘Veni, vidi, vici’, yani ‘Geldiğim, gördüm, yendim’ sözü daha sonraki süreçte Romalılar için bir simge haline gelmiş ve bu sözün geçtiği yerin de Zile olduğunu, biz yine antik metinlerden ve Roma tarihi kaynaklarından öğrenmekteyiz.