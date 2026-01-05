Yurt dışından getirdiği tohumu ekti, sonuçları şaşkına çevirdi! Çiftçinin geliri katlanacak
Osmangazi Belediyesi'nin ata tohumu projesi meyvelerini veriyor. Hem kent lokantaları doğal gıdayla buluşuyor hem de çiftçinin geliri artıyor. Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay'ın yurt dışından getirdiği Kıbrıs bal kabağı tohumu, Osmangazi topraklarında 30 kilogramlık dev meyvelere dönüştü.
Çiftçiye ve kırsala yönelik çalışmalar yürütmek, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla geçen yıl kurulan Gazi Tarım A.Ş, Osmanlı döneminden bu yana tarım sektörüne önemli katkılar sunan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait 10 dönümlük alanda deneme ve tohum üretimi yapıyor. Ata tohumundan, ilaçsız ve kimyevi gübresiz yetiştirilen doğal sebzeler Osmangazi Belediyesi Kent Lokantaları'nda tüketilirken, elde edilen tohumlar özenle korunuyor.
Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın tarımsal üretime ve çiftçinin refahının artırılmasına büyük önem verdiğini belirterek, bu çerçevede yerel tohum çeşitlerinin üretilip vatandaşlara sunulması, geliştirilmesi ve korunması amacıyla yaptıkları çalışmalarda bu yıl onlarca ata tohumunun üretimini yaptıklarını anlattı.
Bunlardan biri olan Kıbrıs bal kabağının tohumunu yurt dışı gezisinde bulup getirdiğini aktaran Atay, "Alanımızda ektik ve iyi verim aldık. Doğal yöntemlerle 30 kilograma ulaşan farklı ağırlıklarda Kıbrıs kabağı ürettik." dedi. Kıbrıs bal kabağının çorbası ve böreğinin güzel olduğunu akaran Atay, "Şimdi bunların tohumlarını alacağız. Kıbrıs bal kabağı ile birçok ürünümüzün tohumlarını hazırlıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ilk kez düzenlenecek mart ya da nisandaki tohum takas şenliğinde tohumlarımızı meraklılarıyla, üreticilerle buluşturacağız" diye konuştu.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise 62 bin hektar yüzölçüme sahip ilçenin yaklaşık 16 bin hektarının tarım alanı olduğunu belirterek, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, çiftçilerin gelirinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Tohum üretimiyle, pazarlama imkanlarının oluşturulması ve çiftçinin ürettiği üründen kazanmasının sağlanması amacıyla Belediye iştiraki Gazi Tarım ile bazı projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Aydın, ilkbaharda tohum ve fide destekleriyle çiftçinin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.