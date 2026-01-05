Yurt dışından getirdiği tohumu ekti, sonuçları şaşkına çevirdi! Çiftçinin geliri katlanacak

3

Bunlardan biri olan Kıbrıs bal kabağının tohumunu yurt dışı gezisinde bulup getirdiğini aktaran Atay, "Alanımızda ektik ve iyi verim aldık. Doğal yöntemlerle 30 kilograma ulaşan farklı ağırlıklarda Kıbrıs kabağı ürettik." dedi. Kıbrıs bal kabağının çorbası ve böreğinin güzel olduğunu akaran Atay, "Şimdi bunların tohumlarını alacağız. Kıbrıs bal kabağı ile birçok ürünümüzün tohumlarını hazırlıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ilk kez düzenlenecek mart ya da nisandaki tohum takas şenliğinde tohumlarımızı meraklılarıyla, üreticilerle buluşturacağız" diye konuştu.