Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat! Avrupa'nın gözü, Türkiye'de
Pandemi döneminde turizm sektöründeki iş gücü kopuşları sonrası Avrupa ülkeleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunan işletmeler, istihdam için kolaylıklar sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen, "1,7 milyon kişi turizm sektöründen ayrıldı ve bunun yalnızca 571 bini sektöre döndü" dedi.
• 19 Kasım 2023 - 10:26 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2023 - 10:26 • Son Güncelleme: