Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat! Avrupa'nın gözü, Türkiye'de

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabanı tatilciye ev sahipliği yapıyor. 640 bin yatak kapasitesi, 5 yıldızlı tesisleri ve her şey dahil sistemi ile 'Türkiye'nin misafir odası' olarak da tanımlanan kente gelen tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini yılın büyük bölümünde çıkarabiliyor. Hava sıcaklığının kasım ayında dahi bahar mevsimi değerlerinde olmasının yanı sıra sunulan kaliteli hizmet de turistlerin, kenti tercih sıralamalarında ilk sıraya yerleştiriyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi de Türkiye'nin dört bir yanından yüksek puan alarak gelen öğrencilere hem eğitim verip hem de sektörde çalışma imkanı sunuyor.