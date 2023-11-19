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Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat! Avrupa'nın gözü, Türkiye'de

Pandemi döneminde turizm sektöründeki gücü kopuşları sonrası Avrupa ülkeleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunan işletmeler, istihdam için kolaylıklar sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen, "1,7 milyon kişi turizm sektöründen ayrıldı ve bunun yalnızca 571 bini sektöre döndü" dedi.

• 19 Kasım 2023 - 10:26 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2023 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat Avrupanın gözü, Türkiyede

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabanı tatilciye ev sahipliği yapıyor. 640 bin yatak kapasitesi, 5 yıldızlı tesisleri ve her şey dahil sistemi ile 'Türkiye'nin misafir odası' olarak da tanımlanan kente gelen tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini yılın büyük bölümünde çıkarabiliyor. Hava sıcaklığının kasım ayında dahi bahar mevsimi değerlerinde olmasının yanı sıra sunulan kaliteli hizmet de turistlerin, kenti tercih sıralamalarında ilk sıraya yerleştiriyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi de Türkiye'nin dört bir yanından yüksek puan alarak gelen öğrencilere hem eğitim verip hem de sektörde çalışma imkanı sunuyor.

2Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat Avrupanın gözü, Türkiyede

Turizm sektörünün ara eleman açığı sorununu ortadan kaldırmak için üniversite ve sektör temsilcileri ortak projeler yapıp, verilen hizmeti daha kaliteli hale getirmeyi amaçlarken; pandemi döneminde dünya turizminde değişen dengeler gözleri Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya çevirdi.

3Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat Avrupanın gözü, Türkiyede

Binlerce turizm çalışanının pandemide kapanan tesislerden ayrılarak yeni sektörlerde bulması ve sonrasında da turizme geri dönmek istememesi sonucu özellikle Avrupa ülkelerinde turizm personeli açığı oluştu.

41,2 MİLYONLUK BİR AÇIK SÖZ KONUSU

'1,2 MİLYONLUK BİR AÇIK SÖZ KONUSU'

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen, pandemi sonrasında sektörde değişiklik yaşandığını söyledi. Özellikle Avrupa'da bu değişikliğin dikkati çektiğini belirten Prof. Dr. İçigen, "Avrupa'da turizm sektöründen ayrılmış ve sektöre dönmemiş bir kitle var. Dünya Seyahat Konseyi'nin verilerine göre; 1,7 milyon kişi turizm sektöründen ayrıldı ve bunun yalnızca 571 bini sektöre döndü. 1,2 milyonluk bir açık söz konusu" dedi.

5PANDEMİDEN SONRA SÜREÇ TERSİNE DÖNDÜ

'PANDEMİDEN SONRA SÜREÇ TERSİNE DÖNDÜ'

Bu açığın Türk turizmine ve turizmdeki insan gücüne yansımasına olumlu etki ettiğini kaydeden Prof. Dr. İçigen, "Öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik Avrupa'nın önemli kurumsal turizm işletmeleri bize ulaşıyor. Pandemi sonrası bu süreç oldukça arttı.

6Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat Avrupanın gözü, Türkiyede

Daha önceleri yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere sunulan şartlar daha zorken, işletmelere ulaşmak daha zorken, şu anda işletmeler ulaşmaya başladı. Süreç tersine döndü" diye konuştu.

7TÜRKİYE TURİZMİ İÇİN DE ENDİŞE SİNYALLERİ

TÜRKİYE TURİZMİ İÇİN DE 'ENDİŞE' SİNYALLERİ

Prof. Dr. İçigen, öğrencilerin ve mezunların gördüğü bu ilgi nedeniyle memnun olduklarını ancak Türkiye'deki iş gücü potansiyelinin de azalacağı endişesini yaşadıklarını söyledi.

8Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat Avrupanın gözü, Türkiyede

Prof. Dr. İçigen, Türkiye'deki turizm sektörünün yetişmiş personeli elinde tutmasının tek ve en etkili yönteminin turizmi 12 aya yaymak ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğunu da vurguladı.

9YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYI İSTİYORUM

'YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYI İSTİYORUM'

Yurt dışı hayali kuran arkadaşlarının aksine kariyerinin ilk basamağında Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Serkan Gömeç de "Ülkemizdeki işletmelerin ve mutfak kültürünün gelişmiş olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

10Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat Avrupanın gözü, Türkiyede

Öğrencilerden Bilge Özyurt ise kahve alanında uzmanlaşmayı amaçlıyor. Bu nedenle de İtalya ve Fransa'ya yönelik planlar yaptığını anlatan Özyurt, "Kahve alanında iki ülkenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kariyerime o ülkelerde başlamak ve yurt dışında çalışmayı istiyorum" dedi.