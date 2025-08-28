Yüksekovalı köylülerden anlamlı hareket! Yaban keçilerine sahip çıktılar sayıları arttı

1

Van ve Hakkari'nin kayalıklarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14’üncü Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde birçok noktada görülebilen ve popülasyonları giderek artan yaban keçileri için Yüksekova ilçesinin Gökyurt Yeşildere köylüleri de korunması için gönüllü olarak mücadele veriyor. Köyde kimsenin bu dağ keçilerini avlamasına izin vermeyen köylüler, aynı zamanda çetin geçen kış günlerinde ise keçiler için kayalıklara yem ve tuz bırakıyor. Ekiplerin yanı sıra köylülerinde verdiği bu mücadelenin sonunda bu bölgede yaban keçilerinin sayları arttı. Köy Muhtarı Melik Bilici, 2005 yıllarında bölgede sadece 5-10 tane yaban dağ keçisi gördüklerini, şimdi ise sürüler halinde dolaştıklarını söyledi. Bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Muhtar Bilici şöyle konuştu: